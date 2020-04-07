Девушка забыла все после 20-минутного кровотечения из носа

Жительница английского графства Суррей потеряла долговременную память и забыла все после кровотечения из носа. Об этом сообщает издание The Sun.

В ноябре прошлого года Софи Клейтон (Sophie Clayton) собиралась на ночную смену, когда у нее из носа пошла кровь. «Кровотечение не проходило минут 20. Я сидела с мамой на кухне и ждала, когда все пройдет. Внезапно мое левое ухо тоже начало кровоточить», — вспоминает она. Ее мать, сотрудница скорой помощи, вызвала бригаду парамедиков. Тогда Софи взяла телефон, чтобы предупредить коллег о своем самочувствии, но не смогла вспомнить пароль.

«Через несколько минут приехала скорая. Меня попросили назвать дату, но я не смогла. Я даже имени своего не помнила», — призналась она. Девушку отвезли в больницу, где она провела десять дней. По словам матери, врачи разного профиля пытались поставить ее дочери диагноз. Пять дней Софи давали противовирусные препараты, чтобы уберечь ее от инфекции.

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На третий день ей провели люмбальную пункцию с целью исключить из списка возможных заболеваний менингит. В тот же день Софи начала приходить в себя, но по-прежнему ничего не помнила. «Я никого не узнавала и даже не могла сказать, сколько мне лет, — призналась 26-летняя британка. — Мама все время была рядом, но для меня она была незнакомкой. Отца я тоже не признала».

Благодаря последним перепискам в телефоне Софи узнала, что у нее есть возлюбленный по имени Джонатан (Jonathan). Они увиделись на третий день. «Когда он зашел в палату, мама представила нас. Я расплакалась, потому что я так отчаянно пыталась вспомнить его, но не могла, — говорит она. — Джонатан признался мне в любви, и я ответила взаимностью. Он держал меня за руку, в то время как отец объяснял ему, что произошло».

В итоге врачи поставили Софи диагноз — функциональное неврологическое расстройство (FND). Девушке пришлось заново учиться писать, ходить и даже расчесывать волосы. Сейчас она четыре раза в неделю занимается в реабилитационном центре, где ее пытаются поставить на ноги. «Я передвигаюсь в инвалидном кресле, но я мечтаю, что скоро начну ходить, может быть, даже бегать. И, что самое главное, я хочу вернуться на работу», — отметила она.

Софи утверждает, что ее болезнь плохо изучена, поэтому врачи не дают ей никаких прогнозов на будущее. «Они не могут сказать, восстановится ли моя память, или же подобный кризис случится вновь», — заключила британка.

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