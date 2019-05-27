Женщина сходила в туалет и забыла десять лет жизни

В Гонконге женщина на несколько часов потеряла память после похода в туалет. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Пожелавшая остаться неизвестной пациентка страдала от запора и, по словам родственников, перенапряглась во время посещения уборной. Когда китаянка вышла из туалета, она не помнила последние 10 лет жизни. Обеспокоенные родственники немедленно отвезли ее в больницу.

Доктора не нашли каких-либо нарушений в работе мозга женщины. Через восемь часов к ней вернулась память о прошлых годах, однако она не помнила все случившееся с момента похода в туалет.

Материалы по теме Взрыв из прошлого Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни

Невролог Пэн Цзясюн (Peng Jiaxiong) объяснил, что у пациентки произошел эпизод транзиторной глобальной амнезии — внезапной утраты памяти на срок от двух до восьми часов. Он предположил, что причиной могла стать недостаточность митрального клапана внутренней яремной вены. Цзясюн добавил, что из-за того, что женщина перенапряглась, в мозг стало поступать недостаточное количество кислорода.

По словам невролога, подобные случаи очень редки. Такое может случиться с людьми, страдающими от запора, поднимающими тяжелые предметы или испытывающими сильные эмоции. Цзясюн посоветовал немедленно обращаться к врачу, так как у пациентов с транзиторной глобальной амнезией велик риск возникновения инсульта.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!