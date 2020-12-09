Женщина потеряла память и второй раз вышла замуж за своего мужа

Жительница канадского города Саанич, остров Ванкувер, потеряла память, забыла своего мужа и повторно вышла за него замуж. Об этом сообщает издание Unilad.

В 2017 году, через девять месяцев после свадьбы, 23-летней Лауре на голову упал столб. В результате женщина получила травму головного мозга, из-за которой потеряла память.

Канадка забыла о том, что она замужем. Ее муж, Брэйден, очень переживал и чувствовал себя чужим для нее. «Было очень тяжело пытаться забыть, как мы смеялись и хорошо проводили время, и думать о том, что теперь она даже не знает, кто я такой. Она пугалась, когда я желал ей хорошего дня или признавался в любви», — рассказал он.

Лаура тоже чувствовала себя в западне. «Я чувствовала себя так, как будто меня лишили выбора», — объяснила она. В первые два года после травмы Лауры пара продолжала жить вместе, но без прежнего уровня романтики и привязанности. Они были больше похожи на соседей по комнате.

Но мужчина не оставлял попыток напомнить Лауре о том, кем он ей приходится. Он писал ей любовные записки, и это помогло. «Я пошла к Брэйдену и сказала, что не могу быть в браке, о котором не помню, но я хочу узнать его поближе. Поэтому я позвала его на свидание, и уже на третий раз мы флиртовали», — сказала Лаура.

19 августа Брэйден повторно сделал Лауре предложение. «Мы оба знали, что должны пожениться», — заявила канадка.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Суррей потеряла долговременную память и забыла все после кровотечения из носа. Благодаря последним перепискам в телефоне женщина узнала, что у нее есть возлюбленный, которого она отчаянно пыталась вспомнить, но не могла.