Девятилетний ребенок пропал и провел две ночи в лесу без ботинок и куртки

Спасатели нашли девятилетнего мальчика из американского города Ашленд-Сити, штат Теннесси, который пропал из дома и два дня провел в лесу без ботинок и куртки. Об этом сообщает CNN.

Родители в последний раз видели девятилетнего Джордана Гормана (Jordan Gorman) в воскресенье, 15 ноября, и организовали поиски ребенка. Многочисленные поисковые команды прочесывали густо заросшую местность возле их дома.

Во вторник, 17 ноября, спасатели нашли мальчика менее чем в километре от места жительства. Он находился в русле ручья под укрытием, которое соорудил из найденного брезента. Когда ребенка обнаружили, на нем не было ни куртки, ни ботинок.

Родители Джордана были счастливы, когда он нашелся. «Он знал, что нужно оставаться на месте, и кто-нибудь придет», — сказал отец мальчика Аарон Хэтт (Aaron Hatt). Американец подчеркнул, что за время отсутствия сына температура в этой местности опускалась до двух градусов Цельсия.

Врачи осмотрели ребенка. «Замерзший и голодный, но в то же время в хорошем настроении!» — сообщили в Бюро расследований Теннесси. Полиция пытается установить, что случилось перед тем, как ребенок исчез.

Ранее сообщалось, что в американском округе Флойд, штат Кентукки, нашли маленького мальчика после четырех дней поисков. В поисковой операции участвовали вертолеты, собаки-ищейки и беспилотные летательные аппараты.