В индийской деревне возле города Палгхат, штат Керала, пропавшую 11 лет назад девушку нашли в соседнем доме. Об этом сообщает издание Indian Express.

В феврале 2010 года 18-летняя на тот момент Саджита (Sajitha) ушла из дома и не вернулась. Девушка не взяла с собой мобильный телефон, поэтому все попытки родственников и полиции связаться с ней оказались безуспешными. Долгие поиски не приносили результата, и семья Саджиты потеряла надежду вновь увидеть ее.

Все изменилось, когда весной 2021 года внезапно пропал живущий по соседству Алинчуваттил Рахман (Alinchuvattil Rahman). Во вторник, 8 июня, брат Рахмана случайно заметил его в другой деревне в компании девушки, которая оказалась давно пропавшей Саджитой. Мужчина сообщил об этом родным и полиции.

Материалы по теме «Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он Исчезнувшая Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале

Выяснилось, что в 2010 году Саджита переехала в дом к семье Рахмана и все 11 лет втайне от родных молодого человека жила в запертой комнате, куда он никого не впускал.

Брат объяснил, что Рахман очень вспыльчивый, поэтому родители не расспрашивали сына, почему он держит комнату закрытой. Однако три месяца назад между молодым человеком и семьей произошла сильная ссора, и он решил переехать вместе с Саджитой в соседнюю деревню, где их впоследствии и обнаружили.

По словам офицера полиции Дипа Кумара (Deepa Kumar), Саджита и Рахман не могли быть вместе, так как исповедовали разные религии, поэтому были вынуждены скрывать отношения.

Полиция направила влюбленных в местный суд, где они получили официальное разрешение жить вместе.

Ранее сообщалось, что в США девушка получила тайное послание от пропавшей полтора года назад подруги. В тексте письма, подробности которого не раскрываются, школьница рассказала о желании нанести себе повреждения.