Две российские школьницы ушли на учебу и пропали

МВД Кемеровской области: две 10-летние девочки ушли в школу в Киселевске и не вернулись

В Кузбассе две школьницы ушли на учебу и не вернулись домой, из разыскивает полиция. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области на своем сайте.

По данным ведомства, две 10-летние девочки в Киселевске ушли в школу в понедельник, 6 сентября, около 08.00 (04.00 по московскому времени). Их местоположение до настоящего времени не установлено.

Речь идет об Ульяне Дегтярь и Анастасии Феслер, обе 2010 года рождения. Дети были одеты в школьную форму, одна из девочек была с рюкзаком.

В социальных сетях появилось фото, на котором замечены пропавшие девочки и незнакомый мужчина. На снимке запечатлен кадр видео с камер наблюдения в магазине и похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. В пресс-службе полицейского главка сообщили РИА Новости, что в настоящее время полиция проверяет данное видео.

Ранее 40-летний Олег Лавкин похитил и держал 12-летнюю девочку из Бийска в подвале дома. 31 июля она уехала кататься на велосипеде днем и не вернулась домой. В ее поисках были задействованы сотни волонтеров, следователи и сотрудники полиции. В ночь на 2 августа девочка самостоятельно вернулась домой. Несколько дней ее удерживал в подвале 40-летний местный житель. Его обнаружили в селе Онгудай на Алтае — в 260 километрах от Бийска, где он держал школьницу.

