Пропавшая российская школьница найдена мертвой у пропасти

В Кабардино-Балкарии обнаружили тело пропавшей два дня назад девочки-подростка

В Кабардино-Балкарии обнаружили тело 14-летней девочки, которая ушла из дома два дня назад. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по республике.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, в минувшее воскресенье, 22 августа, примерно в 12 часов дня школьница ушла из дома в городском поселении Кашхатау. При этом она никому не сообщила, куда и для чего отправилась.

Родители и родственники пытались самостоятельно установить ее место нахождения, однако поиски не принесли результатов. Позже следователи выяснили, что девочка могла находиться у тоннеля автодороги в горной части Черекского района. 24 августа во время осмотра местности ее тело было найдено у пропасти недалеко от автодороги Урвань-Уштулу.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области после убийства восьмилетней школьницы Насти Муравьевой, тело которой нашли 19 августа на берегу озера Оброчного.

Следствие рассматривает версию, согласно которой Настя Муравьева могла стать жертвой серийного убийцы — «маньяка с электропроводом». Девять детей, пропавших в области с 1997 года, были изнасилованы и убиты.