Соседка убитой тюменской школьницы рассказала о пьющей семье девочки

Соседка погибшей в Тюмени восьмилетней школьницы Нурия Володина рассказала «Пятому каналу», что за девочкой, которая жила вместе с пьющими родственниками никто не присматривал, а порой ей даже не хватало еды. Неравнодушная женщина неоднократно обращалась в органы опеки, но эти визиты не возымели никакого действия.

Она заявила, что жертва убийцы была не единственным ребенком в семье. Мать бросила своих детей и уехала, а оставшиеся их воспитывать отец и бабушка ушли в запой, отметила соседка. Также она рассказала, что трижды жаловалась в органы опеки, «умоляя» изъять детей из пьющей семьи, которой совсем нет дела до детей.

«Папа пьет, бабушка пьет. Папа — судимый за убийство! Я не знаю, почему опека дала им детей. Дети в 5:00 встают, ходят по улице, по этажу, собирают "бычки". Я сколько раз говорила: "Куда собираешь?" — "Папе надо курить". Я бегала в опеку, но они ноль внимания. Ноль! Я три раза бегала», — заявила Володина.

Кормить малышей приходилось соседям, отметила женщина, к тому же, они не всегда соглашались: погибшая девочка, например, совсем не доверяла посторонним. Соседка призналась, что очень переживала за детей и готова была забрать их к себе, будь на то ее воля.

Ранее сестра подозреваемого в убийстве и изнасиловании школьницы рассказала, что ей угрожают в соцсетях.

Девочка пропала 30 июня. Ее тело нашли 19 августа в двух километрах от дома со следами насильственной смерти.