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Сестра подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени рассказала об угрозах

Сестра подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени: пишут в соцсетях, «чтоб вы сдохли»
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Фото: life.ru

Cестра подозреваемого в убийстве и изнасиловании школьницы в Тюмени рассказала, что ей угрожают в соцсетях. Ее слова приводит Life.ru.

«В соцсетях ко мне добавляются сотни людей. И пишут на фотографиях, где мой брат, что "чтоб вы сдохли и горели в аду". Это все такой ужас», — заявила она.

Как рассказала россиянка, она готова даже на смену фамилии, после случившегося. Также она добавила, что в семье все «в шоке». По словам родственницы, брат звонил поздравить ее с днем рождения после предполагаемой даты убийства и он был трезвым и адекватным.

«Человек, который подозревает что-то, никогда не вспомнит, где, когда, кого поздравить и кому позвонить. Обычно после такого преступления человек уходит в себя и забывает весь мир и все остальное», — предположила сестра подозреваемого.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени сознался в совершении преступления. Выяснилось, что раньше он служил в милиции и был спецназовцем, затем занимался изготовлением мебели. Мужчина не был судим, проживал в соседнем с девочкой пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi.

Девочка пропала 30 июня. Ее тело нашли 19 августа в двух километрах от дома со следами насильственной смерти.

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