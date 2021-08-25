Предполагаемый убийца девочки в Тюмени работал в полиции

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве школьницы в Тюмени был спецназовцем

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени прежде служил в полиции. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на источник.

По его словам, мужчина проработал в правоохранительных органах недолго. Уточняется, что он был спецназовцем.

Следователи ждут результатов экспертизы ДНК, после чего будет принято решение о статусе подозреваемого. В его квартире в ходе обыска обнаружены следы на ковре и провод, похожий на тот, которым была связана найденная девочка.

Ранее 25 августа СКР сообщил о проведении следственных действий с 40-летним жителем Тюмени. Имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней Насти Муравьевой, отметили в ведомстве.

Подозреваемый расправился с ребенком в первые сутки после ее исчезновения. В момент совершения преступления мужчина мог быть в состоянии опьянения. О нем известно, что ранее не судим, занимался изготовлением мебели. Он жил в соседнем пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi. Его квартира расположена на первом этаже. Соседи рассказали, что жилье было выставлено на продажу в начале июня.

О задержании подозреваемого стало известно ранее в среду, 25 августа.