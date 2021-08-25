Квартира предполагаемого убийцы девочки в Тюмени была выставлена на продажу

Соседи рассказали о подозреваемом в изнасиловании и убийстве школьницы в Тюмени

С подозреваемым в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени проводятся следственные действия. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен 40-летний местный житель. У следствия имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней Насти Муравьевой, отметила Петренко.

Подозреваемый расправился с ребенком в первые сутки после ее исчезновения, сообщил изданию 72.RU собственный источник. В момент совершения преступления мужчина мог быть в состоянии опьянения. О нем известно, что ранее не судим, занимался изготовлением мебели. Он жил в соседнем пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi. Его квартира расположена на первом этаже. Соседи рассказали, что жилье было выставлено на продажу в начале июня.

О задержании подозреваемого стало известно ранее в среду, 25 августа.

Следствие рассматривает версию, согласно которой Муравьева могла стать жертвой серийного убийцы — «маньяка с электропроводом». Девять детей, пропавших в области с 1997 года, были изнасилованы и убиты. У жертв было небольшое косоглазие, а жили они в районах, которые считались неблагополучными. Кроме того, не исключено, что на всех местах преступлений загадочный маньяк оставлял свой знак — электрический провод.

Девочка пропала 30 июня. Ее тело нашли в двух километрах от дома 19 августа со следами насильственной смерти.