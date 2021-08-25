В Тюмени поймали предполагаемого убийцу девочки

В Тюмени следователи вышли на след и задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, следователи отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на улицах и во дворах города за последние полтора месяца и установили подозрительного мужчину. Ему 40 лет, он является жителем Тюмени.

«Есть основания полагать, что он причастен к нескольким убийствам», — отметил источник. Подозреваемый задержан днем 25 августа. Сейчас его везут на допрос к следователю, после чего будут назначены необходимые для следствия экспертизы.

Следственную групп возглавляет лучший «охотник на маньяков» — Евгений Карчевский. Он — следователь центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и один из лучших специалистов по серийным убийцам в стране. На счету Карчевского — поимка «ангарского маньяка» Михаила Попкова и «тулунского маньяка» Павла Шувалова.

24 августа сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области после убийства восьмилетней школьницы. Дело о пропаже девяти детей передали в главное управление СКР. Как отметили в ведомстве, первый случай пришелся на 1997 год. Последней пропала восьмилетняя Настя Муравьева, тело которой нашли 19 августа на берегу озера Оброчного.

Следствие рассматривает версию, согласно которой Настя Муравьева могла стать жертвой серийного убийцы — «маньяка с электропроводом». Девять детей, пропавших в области с 1997 года, были изнасилованы и убиты. У жертв было небольшое косоглазие, а жили они в районах, которые считались неблагополучными. Кроме того, не исключено, что на всех местах преступлений загадочный маньяк оставлял свой знак — электрический провод.