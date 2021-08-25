Предполагаемый убийца девочки в Тюмени отказался проходить полиграф

Предполагаемый убийца 8-летней девочки в Тюмени отказался проходить полиграф. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Подозреваемый задержан на 48 часов, на данный момент его допрашивают следователи.

Следователи ждут результатов экспертизы ДНК, после которых будет принято решение о статусе подозреваемого.

Обыски в пансионате, где проживал предполагаемый убийца Насти Муравьевой, попали на видео. Силовики вынесли из его квартиры вещественные доказательства, погрузили в автомобиль и увезли.

В ходе следственных действий был перекрыт вход в одно крыло дома на первом этаже.

По данным 5-tv.ru, стражи порядка провели обыски в более чем 20 квартирах пансионата, в котором проживал предполагаемый убийца ребенка. Служебная собака взяла след в помещение, входную дверь вскрыли. В квартире обнаружены следы на ковре и провод, похожий на тот, которым была связана найденная девочка.

Месяц назад следователи уже проверяли всех жильцов пансионата и брали у них слюну на анализы. На тот момент в квартире, где прошли следственные действия, никого не было. Было принято решение спилить дверь.

Жители дома сообщили, что квартира подозреваемого в убийстве 8-летней девочки была выставлена на продажу в начале июня 2021 года. Она находится на первом этаже дома. В этот пансионат Настя Муравьева часто приходила, чтобы поймать Wi-Fi. В день пропажи ее также видели рядом с этим зданием.

Подозреваемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой задержали в среду, 25 августа. Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения на улицах и во дворах города за последние полтора месяца и установили 40-летнего местного жителя. Предположительно, он расправился с ребенком в первые сутки после ее исчезновения и мог быть в состоянии опьянения.

Известно, что задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки прежде недолгое время служил в полиции и был спецназовцем, затем занимался изготовлением мебели. Ранее мужчина не был судим, проживал в соседнем с Настей Муравьевой пансионате.

Девочка пропала 30 июня. Ее тело нашли 19 августа в двух километрах от дома со следами насильственной смерти.

