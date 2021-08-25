Обыски в квартире предполагаемого убийцы девочки в Тюмени попали на видео

Следственные действия в квартире пансионата, где проживал предполагаемый убийца девочки в Тюмени, попали на видео. Фрагмент обысков публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как силовики завешивают дверной проем коридора пансионата шторкой и заходят внутрь. Непосредственно у входа в квартиру подозреваемого на полу лежат бумаги и предметы, завернутые в синюю пленку.

На записи, опубликованной Telegram-каналом LIFE SHOT, следователи после обысков в квартире выносят вещественные доказательства и погружают предметы в автомобиль. Возле подъезда пансионата скопилось много людей, в том числе соседей предполагаемого убийцы.

В ходе следственных действий был перекрыт вход в одно крыло дома на первом этаже.

Как отметил Telegram-канал «112», месяц назад следователи уже проверяли всех жильцов пансионата и брали у них слюну на анализы. На тот момент в квартире, где прошли следственные действия, никого не было. Было принято решение спилить дверь.

Жители дома сообщили, что квартира подозреваемого в убийстве 8-летней девочки была выставлена на продажу в начале июня 2021 года. Она находится на первом этаже дома. В этот пансионат Настя Муравьева часто приходила, чтобы поймать Wi-Fi. В день пропажи ее также видели рядом с этим зданием.

Подозреваемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой задержали в среду, 25 августа. Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения на улицах и во дворах города за последние полтора месяца и установили 40-летнего местного жителя. Предположительно, он расправился с ребенком в первые сутки после ее исчезновения и мог быть в состоянии опьянения.

Известно, что задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки прежде недолгое время служил в полиции и был спецназовцем, затем занимался изготовлением мебели. Ранее мужчина не был судим, проживал в соседнем с Настей Муравьевой пансионате.

Девочка пропала 30 июня. Ее тело нашли 19 августа в двух километрах от дома со следами насильственной смерти.