Предполагаемый убийца девочки в Тюмени сознался в преступлении

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени сознался в совершении преступления. Об этом изданию Daily Storm сообщил источник.

«Генетический материал задержанного совпал с генетикой, обнаруженной на теле погибшей девочки», — заявил «Ленте.ру» свой источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что речь идет о ДНК.

В то же время подозреваемый отрицает свою причастность к пропаже других детей.

Подозреваемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой задержали в среду, 25 августа. Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения на улицах и во дворах города за последние полтора месяца и установили подозреваемого — 40-летнего местного жителя. Предположительно, он расправился с ребенком в первые сутки после ее исчезновения и мог быть в состоянии опьянения.

Известно, что задержанный прежде недолгое время служил в полиции и был спецназовцем, затем занимался изготовлением мебели. Ранее мужчина не был судим, проживал в соседнем с Настей Муравьевой пансионате.

Девочка пропала 30 июня. Ее тело нашли 19 августа в двух километрах от дома со следами насильственной смерти.