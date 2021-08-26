Сестра подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени описала его

Сестра подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени: он положительный человек

Сестра подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени описала его как положительного человека и заявила, что не может поверить в его вину. Ее слова приводит РЕН ТВ.

«Положительный человек, у него семья, двое детей, работяга, трудится. Зарабатывает деньги на жизнь, все, как у всех людей. Нормальная, благополучная семья, никто бы не мог подумать, мне до сих пор кажется, что это какая-то ошибка», — выразила мнение родственница подозреваемого.

По данным источника телеканала, задержанный — 40-летний Виталий Бережной — мебельщик ИП «Петелин».

Ранее 25 августа сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени сознался в совершении преступления. Выяснилось, что ранее он служил в милиции и был спецназовцем, затем занимался изготовлением мебели. Ранее мужчина не был судим, проживал в соседнем с девочкой пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi.

Девочка пропала 30 июня. Ее тело нашли 19 августа в двух километрах от дома со следами насильственной смерти.