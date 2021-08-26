Стало известно об участии в поисках школьницы в Тюмени ее предполагаемого убийцы

40-летний Виталий Бережной, задержанный по подозрению в убийстве 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени, участвовал в ее поисках. Об этом стало известно 72.RU со ссылкой на одного из волонтеров поискового штаба.

По его словам, добровольцы подключились к поискам девочки сразу после ее пропажи, 30 июня. Они развернули штаб в сквере 30-летия Победы. Собеседник издания запомнил, что видел среди волонтеров и Виталия Бережного. Он был в черных шортах, тапках и сером длинном поло. Большую часть времени предполагаемый убийца проводил в штабе.

Ранее сообщалось, что подозреваемый десять лет назад работал в органах внутренних дел помощником участкового. Он служил в Ханты-Мансийском автономном округе несколько лет. Оттуда Бережной уехал и стал жить в Тюмени, где работал в коммерческих компаниях.

На допросе Бережной сознался в преступлении и заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения. В тот день, по его словам, он привел школьницу в съемную квартиру, в которую месяц назад съехал от жены после ссоры. Наутро, когда протрезвел, в ванной нашел тело девочки. Бережной добавил, что решил заметать следы и даже не понимал, сколько дней прошло с момента убийства.

Настя Муравьева пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома.