Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени сознался в преступлении

25 августа стало известно о задержании подозреваемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, изнасилованной и задушенной в Тюмени в конце июня. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения на улицах и во дворах города за последние полтора месяца и установили подозреваемого — 40-летнего уроженца города Сургут Виталия Бережного.

«Генетический материал задержанного совпал с генетикой, обнаруженной на теле погибшей девочки», — заявил «Ленте.ру» свой источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что речь идет о ДНК.

Как все случилось?

Позднее пресс-служба МВД России опубликовала видео допроса Бережного. На записи он подтверждает, что задержан по подозрению в убийстве несовершеннолетней.

В отделе он заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения, когда расправился со школьницей.

В тот день, по его словам, он привел девочку в съемную квартиру, в которую месяц назад съехал от жены после ссоры. Наутро, когда протрезвел, в ванной нашел тело девочки. Бережной добавил, что решил заметать следы и даже не понимал, сколько дней прошло с момента убийства.

Семьянин и «юморист»

Известно, что задержанный прежде недолгое время служил в полиции и был спецназовцем, затем занимался изготовлением мебели, сообщил портал 72.RU.

Ранее мужчина не был судим, проживал в соседнем с Настей Муравьевой пансионате. Знакомые задержанного не верят, что он мог убить ребенка.

«Мы с ним познакомились в окружной милицейской учебке в Сургуте в 2010 году. После выпуска, в декабре 2010-го, я его не видел. Он жил и служил в Нягани. Был нормальным парнем. Юморист. Дети были», — рассказал читатель портала.

Подозреваемый — тот самый «маньяк с электропроводом»?

По одной из версий следствия, подозреваемый является серийным убийцей — «маньяком с электропроводом». Он может быть причастен к исчезновению девяти детей, пропавших в области с 1997 года. Об этом в понедельник, 23 августа, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

Все дети были изнасилованы и убиты. У жертв было небольшое косоглазие, а жили они в районах, которые считались неблагополучными. По версии следователей, на всех местах преступлений маньяк оставлял свой знак — электрический провод.

На местах нескольких убийств следователи нашли электрический провод. Убийца не использовал его в расправах: не душил и не связывал им жертв. Он просто лежал рядом с телами. И, возможно, это общая черта. Возможно, маньяк подкидывал этот провод, и он — его фирменный знак источник в правоохранительных органах о серийном убийце

В ведомстве добавили, что все жертвы были изнасилованы и убиты, однако их тела были обнаружены уже со значительными следами разложения.

Еще одна пропавшая школьница

Накануне стало известно, что в Тюмени начались поиски еще одной пропавшей девочки. Об этом в среду, 25 августа, сообщает 72.ru.

По данным издания, речь идет о 14-летней Алине Власовой, проживавшей в районе Парфенова. Она ушла 24 августа и не вернулась. Школьница из благополучной семьи и ранее не пропадала, при этом отмечается, что она имеет особенности развития, связанные с речью.