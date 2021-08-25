Раскрыта личность убийцы 8-летней девочки из Тюмени

Раскрыта личность убийцы 8-летней Насти Муравьевой, изнасилованной и задушенной в Тюмени. Об этом в среду, 25 августа сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, убийцей девочки является 40-летний уроженец города Сургут Виталий Бережной. По информации Telegram-канала LifeShot, работавшие с ним в мебельном цеху коллеги рассказали, что он регулярно употреблял алкоголь и ранее служил в правоохранительных органах. Сам Бережной утверждал, что служил в спецназе. Недавно у него была ссора с женой, после которой он арендовал квартиру.

Ранее 25 августа сообщалось, что в Тюмени следователи вышли на след и задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки Насти Муравьевой, которая пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома.

Позже было опубликовано видео допроса Бережного в следственном отделе.

По одной из версий следствия, подозреваемый является серийным убийцей — «маньяком с электропроводом». Он может быть причастен к исчезновению девяти детей, пропавших в области с 1997 года. Все они были изнасилованы и убиты. У жертв было небольшое косоглазие, а жили они в районах, которые считались неблагополучными. Кроме того, не исключено, что на всех местах преступлений загадочный маньяк оставлял свой знак — электрический провод.