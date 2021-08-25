Допрос убийцы 8-летней девочки попал на видео

Допрос подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени попал на видео. Ролик в среду, 25 августа, публикуют Известия.

На кадрах находящийся в отделе 40-летний уроженец города Сургут отвечает на стандартные вопросы сотрудника правоохранительных органов о своем месте жительстве, возрасте и работе. В конце допроса он сообщает — «задержан за убийство несовершеннолетней».

Ранее 25 августа сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени сознался в совершении преступления. Выяснилось, что ранее он служил в милиции.