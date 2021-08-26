Появилось видео с предполагаемым убийцей девочки в Тюмени на месте преступления

Подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени привезли на место преступления

Спецназ привез 40-летнего Виталия Бережного, задержанного по подозрению в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, на место преступления. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видео запечатлен подозреваемый, силовики натягивают ему маску на глаза, после чего сажают в служебную машину.

Бережного доставили на АЗС, где было найдено тело девочки, для проведения следственного эксперимента. Он также побывал в доме, где снимал квартиру, в которой совершил убийство.

На допросе Бережной заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения, когда расправился со школьницей. В тот день, по его словам, он привел девочку в съемную квартиру, в которую месяц назад съехал от жены после ссоры. Наутро, когда протрезвел, в ванной нашел тело девочки. Бережной добавил, что решил заметать следы и даже не понимал, сколько дней прошло с момента убийства.

Настя Муравьева пропала 30 июня. Ее тело нашли 19 августа в двух километрах от дома со следами насильственной смерти.