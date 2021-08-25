Тело пропавшей девушки обнаружили на берегу реки Камы

В Татарстане нашли тело 16-летней девушки, пропавшей на лодке на Каме три дня назад

В Елабужском районе Татарстана на берегу реки Камы обнаружено тело, предположительно, пропавшей 16-летней девушки, которая вместе с 17-летним подростком уехала кататься на надувной лодке. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Тело девушки без признаков насильственной смерти найдено в двух километрах ниже по течению от места, где в ночь с 21 на 22 августа молодые люди отплыли от берега.

По факту пропажи подростков было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). В настоящее время рассматривается несколько версий гибели школьницы. Предварительно, подростков на лодке могла зацепить баржа.

Пропавшие отдыхали на берегу Камы под Елабугой с компанией знакомых. По информации Telegram-канала LIFE SHOT, после окончания пикника подросток развез друзей по домам и вернулся забрать девушку, после чего они уплыли на лодке, в которой оставалось шесть литров топлива.

Вскоре пара перестала выходить на связь. Их сотовые телефоны были недоступны. Ночью очевидцы на берегу Камы слышали звуки приближающейся баржи и крики девочки о помощи.

На месте ЧП работают водолазы. Поиски 17-летнего подростка продолжаются.