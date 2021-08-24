Российские подростки решили прокатиться на надувной лодке по Каме и пропали

В Татарстане ищут подростков, которые пропали на реке Кама 22 августа. Об этом пишет портал «Татар-Информ».

16-летняя девушка и 17-летний юноша отдыхали на острове Елабужский в компании друзей, а потом решили прокатиться на надувной лодке. Пара уплыла в неизвестном направлении.

Российских подростков ищут спасатели-кинологи, полицейские и волонтеры, задействованы 18 лодок, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл.

Ранее сообщалось, что в Сочи нашли двух подростков, которые ранее ушли в самостоятельный поход в горы. Один из мальчиков сам вышел к поисковой группе спасателей. Как объяснил ребенок, во время похода его друг получил травму ноги, из-за чего им не удалось вовремя вернуться с горы Сахарная.