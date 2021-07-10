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В российском регионе нашли пропавшего при странных обстоятельствах подростка

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Фото: Пресс-служба «Лизы Алерт»

Под Тюменью нашли 15-летнего подростка, который пропал в лесу при странных обстоятельствах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следователей, мальчика обнаружили неподалеку от поселка Тараскуль. Его нашли два местных жителя, которые прочесывали окрестности на мотоциклах.

«Однако, он не понимал, в каком направлении ему идти. Подросток был дезориентирован на местности и несколько раз менял направление. Следователи уже побеседовали с мальчиком, который рассказал, что потерялся, когда пошел собирать малину. Дорогу назад, где отдыхал с друзьями, найти не смог», — говорится в сообщении. «Мальчик передвигался самостоятельно. В настоящее время его передали родителям», — рассказали местному порталу Tumentoday.ru в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Школьника искали почти неделю, он пропал 3 июля (по другим данным — 4 июля). Подросток отдыхал с друзьями в палатке неподалеку от деревни Падерина, а потом пропал. По одной из версий, он ушел рыбачить в одиночестве, не исключался и тот факт, что его могли обидеть. В итоге СК возбудил уголовное дело об убийстве, а в поисках участвовали следователи, криминалисты, полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии и волонтеры.

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