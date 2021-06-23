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На поиски пропавшей пять дней назад под Орлом девочки бросили более 100 человек

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Фото: Пресс-служба «Лизы Алерт»

В Залегощенском районе Орловской области пятые сутки ищут пропавшего ребенка. На поиски бросили более 150 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Олега Леонова.

Девятилетняя девочка ушла из дома днем 18 июня. В числе поисковиков — волонтеры, сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции, прошедшие уже свыше трех тысяч километров. Им помогают два беспилотника. Поиски ведутся в селе Казарь, где пропала школьница, а также в лесу и около водоемов.

Следователями отрабатываются различные версии пропажи. По факту пропажи несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело.

В начале июня в Свердловской области в тайге заблудился девятилетний мальчик. После почти двух суток поисков его нашли живым и здоровым.

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