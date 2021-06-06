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Пропавшего в тайге школьника нашли живым

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области найден живым девятилетний школьник, пропавший 4 июня в таежном лесу в районе Североуральска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Его обнаружила в лесу поисковая группа. Отмечается, что ребенок здоров и может идти самостоятельно. Вертолетом его должны доставить в больницу для осмотра.

Мальчик пропал вечером 4 июня; вместе с отцом он приехал из Челябинской области, и в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек они совершали подъем на гору. На обратном пути у отца разболелась нога, он не мог быстро идти и разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножия горы. Уже после спуска выяснилось, что ребенок пропал.

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