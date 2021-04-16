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Российский ребенок оставил велосипед у реки и пропал

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Фото: сайт СУ СК по Новосибирской области

В городе Обь Новосибирской области пропал шестилетний мальчик. На месте исчезновения ребенка нашелся только велосипед. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Как следователям предварительно удалось установить, мальчик гулял на улице в четверг, 15 апреля, с другими детьми, но около 18:00 компания начала расходиться по домам. Ребенок взял велосипед и отправился к речке за мячом. Когда он не вернулся домой, родственники забили тревогу и начали поиски. На берегу реки был обнаружен лишь его велосипед. Родные мальчика обратились в правоохранительные органы.

На место, где в последний раз видели мальчика, прибыли следователи, криминалисты, полиция, представители надзорных органов и спасатели. Исследован берег реки и ее русло в районе исчезновения ребенка, осмотрено место происшествия. Поиски продолжаются.

Ранее в Москве репетитор похитил 13-летнего школьника на юго-западе города и увез его в Свердловскую область. Мужчина, обманув мальчика, посадил его в такси, водителю которого он сообщил ложные сведения о ребенке, и увез его в неизвестном направлении. Кроме того, из квартиры пропала крупная сумма денег. Мужчина уже арестован, им оказался 29-летний уроженец Казахстана.

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