Жена бесследно исчезла на три месяца и попросила винить во всем мужа

Жительница американского города Чула-Виста, штат Калифорния, бесследно пропавшая три месяца назад, перед исчезновением попросила винить во всем мужа. Об этом сообщает Fox News.

39-летняя Майя Миллет (Maya Millete) исчезла 7 января при загадочных обстоятельствах — в день, когда договорилась с адвокатом о предстоящей встрече касательно бракоразводного процесса. Один из членов ее семьи анонимно рассказал, что последний раз общался с ней по телефону в 20:00 того же дня, и Миллет, мать троих детей, предупредила: «Если со мной что-то произойдет, в этом виновен Ларри».

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Брат ее мужа Ларри, Ричард Друайет (Richard Drouaillet), который последний раз видел Миллет за несколько дней до ее исчезновения, утверждает, что последний год в отношениях супругов произошел разлад. В течение 2020 года Ларри неоднократно связывался с семьей Миллет и просил помочь спасти их брак.

«Он вел себя агрессивно и старался втянуть нас в их отношения, — говорит Друайет. — Когда мы поняли, что он нам лжет, он попытался переманить нас на его сторону». По его словам, Ларри просил ему верить и повторял, что во всем виновата его жена.

Несмотря на тревожные заявления членов семьи полиция Чула-Висты не обнаружила доказательств преступления и не составила список подозреваемых. «У нас, безусловно, есть люди, которые остаются главными свидетелями ее исчезновения», — заявил пресс-секретарь полиции Эрик Танберг (Eric Thunberg). Он также отметил, что по делу идет тщательное расследование.

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