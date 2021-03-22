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Признанного мертвым полицейского нашли живым спустя 17 лет

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Фото: Blang Bintang police

Офицера полиции Абрипа Асепа (Abrip Asep), которого признали погибшим в Индонезии во время цунами, нашли живым спустя 17 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Семья считала, что Асеп оказался среди сотен тысяч жертв стихийного бедствия, произошедшего 26 декабря 2004 года. Какое-то время он числился в списках пропавших без вести, после чего его признали мертвым. Оказалось, все эти годы полицейский находился в психиатрической больнице, расположенной в провинции Ачех. Он попал в лечебницу с расстройством психики после того, что ему пришлось пережить во время цунами.

«Поверить не могу, — признается один из родственников Асепа, — 17 лет о нем не было никаких новостей, и мы считали, что он умер; мы не знали, что он все еще жив». По какой причине психиатрическая больница не уведомила семью Асепа о том, что он находится у них, остается неизвестным.

26 декабря 2004 года около Индонезии произошло землетрясение силой 9 баллов по шкале Рихтера. В результате вызванного им цунами в странах Юго-Восточной Азии погибли более 270 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Бейруте, Ливан, спасателям удалось найти унесенного в море рабочего после взрыва в порту. Амина аль-Захеда (Amin al-Zahed) обнаружили спустя 30 часов после взрыва, который произошел 4 августа 2020 года.

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