Унесенного в море после взрыва в Бейруте рабочего нашли живым спустя 30 часов

В Бейруте, Ливан, спасателям удалось найти унесенного в море рабочего после взрыва в порту. Об этом сообщает издание Al-Arabiya.

Амина аль-Захеда (Amin al-Zahed) обнаружили спустя 30 часов после взрыва, который произошел во вторник, 4 августа. Спасатели погрузили портового рабочего на лодку и доставили в крупнейшую больницу страны. О его текущем состоянии ничего не сообщается.

Пока неизвестно, каким образом аль-Захеду удалось выжить. Его родственникам не удалось связаться с ним.

Мощный взрыв прогремел в районе морского порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. По последним данным, пострадали более четырех тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана заявили, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб сообщил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.