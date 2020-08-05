Сотни тысяч человек лишились домов после взрыва в Бейруте

Сотни тысяч человек лишились домов после взрыва в ливанском Бейруте. Об этом рассказал губернатор города Марван Аббуд, его цитирует Al-Mayadeen.

Пока что насчитали около 300 тысяч человек, оставшихся без крова. Нанесенный городу ущерб Аббуд оценил в 3-5 миллиардов долларов.

Ранее 5 августа стало известно, что груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Россиянам и украинцам, работавшим на Rhosus, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил корабль.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, в том числе взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.

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