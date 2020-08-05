После взрыва в Бейруте погибла бригада пожарных

Бригада пожарных, в которой было не менее десяти человек, погибла после пожара в ливанской столице Бейрут. Об этом сообщил губернатор города Марван Аббуд, его цитирует телеканал LBC.

По его словам, пожарные погибли во время работ на месте взрыва в порту. Они отправились туда на двух автомобилях в сопровождении трех машин скорой помощи. Сначала сообщалось, что бригада пропала без вести, однако позднее стало известно, что пожарные погибли. Отмечается, что силы гражданской обороны Ливана, которые продолжают тушить пожар, пока не смогли справиться с огнем.

Ранее 5 августа стало известно, что груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Россиянам и украинцам, работавшим на Rhosus, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил корабль.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, в том числе взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.