Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами

Груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в ливанском Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. О связи произошедшего с россиянином сообщил местный телеканал LBCI.

Судно везло селитру из Батуми в Мозамбик, но сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок. После проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. Сообщается, что Гречушкин стал банкротом и фактически бросил экипаж — морякам из России и Украины пришлось около года находиться в Бейруте.

Портал Maritime Traffic фиксирует последнее местонахождение Rhosus как раз в порту Бейрута, неподалеку от того места, где произошел взрыв.

По данным канала РЕН ТВ, Гречушкин сейчас проживает на Кипре. Канал также опубликовал оказавшуюся в его распоряжении фотографию мужчины.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, в том числе взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.