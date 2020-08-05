Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео

Оператор на свадьбе в столице Ливана Бейруте запечатлел момент мощного взрыва, когда снимал позировавшую с цветами невесту. На видео обратило внимание издание News 18.

Произошедший вечером 4 августа разрушительный взрыв в районе порта Бейрута попал на свадебное видео, которое впоследствии стало вирусным в соцсетях. На записи видно, как невеста позирует с цветами на улице. Неожиданно камера начинает трястись и поворачивается в другую сторону. На следующих кадрах видно, как невеста, жених и гости в панике спасаются бегством.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, в том числе взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.

Ранее сообщалось, что пара на Филиппинах продолжила бракосочетание, несмотря на извержение вулкана и выброс пепла в небо. На свадьбе знали об опасности и отслеживали новости об извержении в социальных сетях.