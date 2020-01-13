Влюбленные сыграли свадьбу во время извержения вулкана

Пара на Филиппинах продолжила бракосочетание, несмотря на извержение вулкана и выброс пепла в небо. Об этом сообщает издание CNN.

В воскресенье, 12 января, началось извержение вулкана Тааль, расположенного в 60 километрах к югу от города Манилы, остров Лусон. Продолжительное извержение создало столбы пепла от 10 до 14 километров над кратером. Несколько близлежащих городов были эвакуированы. Эксперты предупреждали о возможности еще одного опасного взрывного извержения.

Влюбленные Чино и Кат Вафлор сыграли свадьбу в 16 километрах от Тааля, несмотря на начавшееся извержение. Фотограф запечатлел брачующихся на фоне столба пепла. По его словам, гости на свадьбе знали об опасности и отслеживали новости об извержении в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что на американском острове Гавайи спасли посетителя Гавайского вулканического национального парка. 32-летний мужчина перелез через ограждение наблюдательной площадки возле вулкана Килауэа, оступился и упал.

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