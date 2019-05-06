Любопытный мужчина упал в действующий вулкан и остался жив

На американском острове Гавайи спасли посетителя Гавайского вулканического национального парка, который свалился в кальдеру действующего вулкана. Об этом сообщает Inside Edition.

32-летний мужчина перелез через ограждение наблюдательной площадки возле вулкана Килауэа и приблизился к краю вулканической кальдеры — огромной котловины с крутыми стенками и плоским дном, образующейся на месте извержения или после обрушения кратера. Он попытался разглядеть, что находится внизу, но оступился и упал.

Спасатели разыскивали мужчину около двух с половиной часов. Как выяснилось, он упал на уступ и остался жив, но получил тяжелые травмы. Его удалось поднять на борт вертолета при помощи корзины и веревок. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильно.

Вулкан Килауэа считается одним из самых активных на планете. Последнее извержение началось в 1983 году и продолжается до сих пор. В июне 2018 года от потоков лавы, выброшенных Килауэа, пострадали около 600 домовладений.

В 2018 году сообщалось, что из-за извержения Килауэа местные жители стали находить на улицах и пляжах хризолит — драгоценный камень, за карат которого дают до 450 долларов.

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