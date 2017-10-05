Индонезийские жрецы принесли жертву пробудившемуся вулкану

Группа индонезийских жрецов совершила восхождение на гору Агунг, чтобы принести жертву пробудившемуся вулкану. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Один из священнослужителей рассказал, что находился в эвакуационном центре, когда к нему обратился бог и велел сделать подношение Агунгу. «Я так и поступил, потому что хочу, чтобы народ Бали был в безопасности, — говорит он. — Если бы мне не сказало подняться туда нечто более высокое, чем правительство, я бы туда не пошел».

Вулкан Агунг, расположенный на индонезийском острове Бали, пробудился в первый раз после извержения 1963 года. Как сообщает Sydney Morning Herald, из деревень в радиусе 12 километров от горы эвакуированы десятки тысяч жителей. Из-за угрозы извержения 70 тысяч туристов отменили запланированные на октябрь поездки на Бали.

Во время первого извержения 1963 года около полутора тысяч жителей Бали попали под пирокластический поток (раскаленные газ и пепел, двигающиеся со скоростью до 700 километров в час). Все они погибли. Лахар (грязевой поток) унес жизни 200 человек. Через несколько месяцев извержение повторилось и привело к гибели 200 человек.

В августе сообщалось, что таиландские спасатели устроили в городе Патонг шествие в честь китайских богов, чтобы уменьшить число дорожно-транспортных происшествий.