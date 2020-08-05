Домработница спасла ребенка от взрыва в Бейруте и прослыла героиней

Домработница спасла ребенка от взрыва в Бейруте, Ливан, и прослыла героиней среди пользователей социальных сетей. На видео случившегося обратило внимание издание Newsweek.

Эмигрантка, чье имя не сообщается, подрабатывала домработницей в столице Ливана. Во вторник, 4 августа, в районе городского порта произошел мощный взрыв. В доме, где работала женщина, сейсмической волной выбило стекла из окон. В этот момент рядом с окнами стояла девочка, за которой присматривала домработница. Женщина, бросив пылесос, схватила ребенка и поспешила унести его подальше от опасности. Героический поступок попал на запись видеоняни, установленной в комнате, и прославил эмигрантку в интернете.

За сутки видео набрало более миллиона просмотров и почти 15 с половиной тысяч лайков в Twitter. «Она сделала это инстинктивно, эта женщина — настоящая героиня. Такие эмигранты заслуживают лучшего», — прокомментировала видео автор твита. Другие пользователи отметили молниеносную реакцию эмигрантки и похвалили ее за то, что в она сразу бросилась к ребенку.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, в том числе взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек. Обнаружены тела более чем сотни погибших.