Быстрая реакция отца спасла ребенка от гибели под колесами автомобиля

В китайском городе Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, ребенок избежал гибели под колесами автомобиля благодаря быстрой реакции отца. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликовал сайт Newsflare.

Инцидент произошел, когда мужчина с маленьким ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из автомобилей не притормозил перед зеброй и едва не наехал на мальчика. Отец успел схватить сына в последний момент, отбросил его назад и спас ему жизнь.

Машина проехала место, где мгновенье назад стоял ребенок, и лишь после этого остановилась. Водителю пришлось иметь дело с разъяренным отцом мальчика, который стучал по стеклу его автомобиля, а затем платить штраф за нарушение правил дорожного движения.

16 августа сообщалось, что в Сиднее мужчина прыгнул с балкона, чтобы спасти падающего сына. Он успел схватить его, но затем оба сорвались вниз. При падении мужчина обхватил мальчика, чтобы принять удар на себя.

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