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У берегов Сахалина пропал водолаз

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Фото: Alexandr Liskin / Russian Look

Водолаз-любитель пропал после погружения у берегов Сахалина. Об этом сообщает ASTV.RU.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта, в Корсаковском районе в заливе Анива. По предварительной информации, трое мужчин ныряли с лодки далеко от берега. Два водолаза вынырнули, судьба третьего неизвестна. С утра понедельника, 29 марта, поиски сахалинца возобновились. На место прибыла группа из четырех спасателей-водолазов и двух единиц техники с моторной лодкой.

Ранее на Корякском вулкане на Камчатке погиб альпинист, совершавший восхождение в составе группы. Из-за ухудшившейся погоды мужчины потерялись. На месте, откуда россиянин связывался с экстренными службами, спасатели никого не нашли. Тело альпиниста было обнаружено ими уже при спуске с вулкана, он сорвался в ущелье.

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