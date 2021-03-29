У берегов Сахалина пропал водолаз

Водолаз-любитель пропал после погружения у берегов Сахалина. Об этом сообщает ASTV.RU.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта, в Корсаковском районе в заливе Анива. По предварительной информации, трое мужчин ныряли с лодки далеко от берега. Два водолаза вынырнули, судьба третьего неизвестна. С утра понедельника, 29 марта, поиски сахалинца возобновились. На место прибыла группа из четырех спасателей-водолазов и двух единиц техники с моторной лодкой.

Ранее на Корякском вулкане на Камчатке погиб альпинист, совершавший восхождение в составе группы. Из-за ухудшившейся погоды мужчины потерялись. На месте, откуда россиянин связывался с экстренными службами, спасатели никого не нашли. Тело альпиниста было обнаружено ими уже при спуске с вулкана, он сорвался в ущелье.