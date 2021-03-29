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Россиянин сорвался с вулкана на Камчатке

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Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

На Корякском вулкане на Камчатке погиб альпинист, совершавший восхождение в составе группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По предварительной информации, трое мужчин из Москвы, Костромы и Петропавловска-Камчатского отправились на вулкан. «Там начала портиться погода, и они потерялись. Двое мужчин спустились, а третий потерял "кошку" и не мог идти. На его поиски отправились спасатели ПСО, которые в ночь на 27 марта приехали к подножию, а с рассветом 28 марта стали совершать восхождение», — рассказали в ведомстве.

На месте, откуда мужчина связывался с экстренными службами, спасатели никого не нашли. Тело альпиниста было обнаружено ими уже при спуске с вулкана, он сорвался в ущелье.

Ранее в Дагестане гид сорвался с обрыва и погиб на глазах туристов во время экскурсии. Согласно предварительной информации, несчастный случай произошел неподалеку от Хунзахской крепости. Проводя тур, мужчина оступился и внезапно упал с обрыва. Он скончался на месте от полученных травм.

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