Известный российский экстремал разбился во время полета на параплане

Известный российский экстремал Глеб Мишугин разбился во время полета на параплане. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечается, ЧП произошло в Калужской области, недалеко от деревни Желохово. Для полета Мишугин выбрал отвесный берег озера Тишь высотой около 50 метров. Несмотря на хорошую погоду для полетов, в воздухе у экстремала возникли проблемы с парапланом, и мужчина рухнул на землю с высоты. По словам очевидцев, удар был такой силы, что парапланерист скончался на месте.

В правоохранительных органах журналистам сообщили, что тело 35-летнего экстремала направлено на экспертизу. По факту случившегося проводится проверка.

По данным газеты, Мишугин увлекался различными экстремальными видами спорта: катался на сноуборде и серфинговой доске, выполнял трюки на снегоходе, в том числе двойное сальто назад, участвовал в гонках. Кроме того, он был одним из создателей команды Moustache Crew, участвовавшей в создании снежных парков в Москве и регионах. У погибшего осталась жена и маленькая дочь.

В июне в Сочи погиб турист, упавший с параплана. Инструктор, летевший вместе с ним, получил тяжелые травмы.