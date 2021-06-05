Девятилетний школьник пропал в тайге на Урале

Близ Североуральска Свердловской области в тайге пропал девятилетний мальчик, сообщил «Ленте.ру» пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По его информации, ребенок пропал вечером 4 июня в 60 километрах от Североуральска. Вместе с отцом он приехал из Челябинской области и в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек совершал подъем на гору Уральского хребта высотой около 800 метров.

Во время похода у 46-летнего отца разболелась нога, и он не мог быстро идти, из-за чего около 17:00, возвращаясь обратно на турбазу, разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножия горы. Уже после спуска выяснилось, что школьник пропал. Найти его сами туристы не смогли, после чего позвонили в полицию.

Полицейские, волонтеры и специалисты МЧС развернули поиск мальчика. Его ищут с помощью громкоговорящих устройств, планируется применить квадрокоптер с тепловизором и вертолет, добавили в МВД.