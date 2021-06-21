В Красноярском крае ребенок уехал кататься на велосипеде и пропал

Полиция Красноярского края ищет семилетнего мальчика, который в воскресенье днем уехал кататься на велосипеде и не вернулся домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.

«Утром в дежурную часть ОМВД России по Абанскому району поступило сообщение от отца семилетнего мальчика о том, что его сын накануне около 14 часов уехал из дома на велосипеде и до настоящего времени домой не вернулся. Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Ориентировка на ребенка разослана всем нарядам полиции», — говорится в сообщении.

Известно, что у пропавшего мальчика среднее телосложение, карие глаза и темные короткие волосы. Он уехал на велосипеде синего цвета и был одет в чёрные спортивные штаны и коричневую футболку.

Ранее в июне сообщалось, что семейная пара пропала во время отдыха на озере Ханка в Приморском крае, их трехлетнего ребенка нашли в надувной лодке в тяжелом состоянии. По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения возбудили уголовное дело.