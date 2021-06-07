Спасение пропавшего в тайге девятилетнего мальчика попало на видео

Видео: Telegram-канал «Это Серов, детка»

Пропавший в уральской тайге вечером 4 июня девятилетний мальчик был найден живым, его покусали комары, но других повреждений врачи не зафиксировали. Видео спасательной операции опубликовали поисковики из отряда «Скорпион» в Telegram-канале «Это Серов, детка».

Ребенок был очень голоден и хотел пить, первым делом он спросил у спасателей, где его отец. Школьник рассказал, что сошел с тропы и заблудился, долго блуждал по лесу, лежал, а потом услышал, как его зовут по имени и начал откликаться. Так поисковикам удалось найти пропавшего.

В ответ на вопрос, как мальчик себя чувствует, он сказал «плохо». Чтобы не подвергать здоровье опасности, с места обнаружения он был доставлен в больницу Североуральска вертолетом Ми-8 МЧС России для его осмотра медиками. По результатам осмотра в медицинской помощи не возникло необходимости, девятилетнего россиянина передали отцу, сообщает портал «Е1».

Правоохранители, спасатели и добровольцы проходили по 30 километров по густому лесу, а с воздуха было обследовано более 100 тысяч гектаров. В масштабной операции по розыску мальчика были задействованы 192 человека и 41 единица спецтехники.

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку по факту происшествия. В СК пояснили, что из-за холодной и ветреной погоды ребенок попросился спуститься с горы в одиночку. Группа из 15 человек не планировала задерживаться на вершине, поэтому ему позволили начать спуск самостоятельно.

Отец мальчика оказался священнослужителем. Он старший пастор в церкви «Свет Божьей любви», расположенной в Металлургическом районе Челябинска. В полиции сообщили, что мужчину проверили на детекторе лжи и не обнаружили противоправных действий. Аналогичного мнения придерживаются следователи, поэтому препятствий для возвращения ему сына не возникло.

Ребенок пропал вечером 4 июня в 60 километрах от Североуральска. Вместе с отцом он приехал из Челябинской области и в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек совершал подъем на гору Уральского хребта высотой около 800 метров. Во время похода у 46-летнего отца разболелась нога, и он не мог быстро идти, из-за чего около 17:00, возвращаясь обратно на турбазу, разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножия горы. Уже после спуска выяснилось, что школьник пропал. Найти его сами туристы не смогли, после чего позвонили в полицию.