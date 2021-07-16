В Сочи нашли второго пропавшего в горах подростка

В Сочи нашли второго подростка, пропавшего во время похода на гору Сахарная

В Сочи нашли второго подростка, пропавшего во время самостоятельного похода на гору Сахарная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление по Краснодарскому краю.

О местонахождении 16-летнего мальчика рассказал его напарник, который ранее вышел к поисковой группе спасателей. «Обнаружено место нахождения второго пропавшего подростка. В данный момент он транспортируется авиацией для оказания неотложной помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 16 июля в 9 часов утра, один из потерявшихся туристов самостоятельно вышел к группе спасателей. По его словам, во время путешествия его друг повредил ногу, из-за чего им не удалось спуститься с горы в обозначенный срок.

Как рассказал мальчик, полтора дня назад они услышали в небе звук вертолета. Поняв, что их ищут спасатели, подростки решили разделиться, чтобы ускорить процесс поиска.