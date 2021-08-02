Алтайская школьница вернулась домой после нескольких дней в подвале россиянина

В Алтайском крае 12-летняя школьница, которую в течение нескольких дней искали сотни волонтеров, нашлась живой. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Как отмечается, девочка самостоятельно вернулась домой в ночь на понедельник. Оказалось, что ее несколько дней удерживал в подвале 40-летний местный житель. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Школьница из города Бийска пропала 31 июля — днем девочка уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. После этого на берегу реки Бия обнаружили ее личные вещи и мобильный телефон.

По факту исчезновения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело. Ее поисками занимались следователи, криминалисты, полицейские, а также добровольцы. Они изучили акваторию реки и места, где бывала пропавшая девочка.

Ранее в августе сообщалось, что в Волгограде посетители магазина опознали и передали полиции местного жителя, изнасиловавшего 14-летнюю девочку.

