Связанная скотчем россиянка сумела сбежать от насильника с помощью зажигалки

Связанная скотчем 19-летняя девушка сумела сбежать от насильника с помощью зажигалки. Об этом сообщает издание «47 News».

Воспользовавшись тем, что нападавший уснул, потерпевшая расплавила скотч пламенем от зажигалки, взяла первую попавшуюся одежду и убежала. Подозреваемый, работающий на лесопилке в Бокситогорском районе, был задержан в тот же день.

41-летнего мужчину признали виновным по статьям 131 УК РФ («Изнасилование»), 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), 119 УК РФ («Угроза убийством») и 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области.

Суд в Бокситогорске приговорил его к пяти годам и шести месяцам в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, 26 января 2020 года осужденный распивал спиртные напитки в компании знакомых у себя дома. Одна из гостей осталась у него ночевать. Воспользовавшись ситуацией, утром хозяин связал потерпевшей руки и ноги скотчем и, угрожая убийством, надругался.

29 января 2020 года его заключили под стражу.