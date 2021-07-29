Полицейский изнасиловал россиянку по просьбе друга

В Саратове проводится служебная проверка в отношении сотрудника местной полиции, которого подозревают в изнасиловании 18-летней россиянки по просьбе друга. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По данным канала, незадолго до происшествия потерпевшая поссорилась с подругой и та пожаловалась на нее мужу, потребовав наказать соперницу. Тот обратился к другу, работавшему в дежурной части отдела полиции и попросил помочь. Сотрудник правоохранительных органов вызвал девушку в кабинет для задержанных, где не было камеры видеонаблюдения. По словам девушки, в помещении мужчина надругался над ней.

Выяснилось, что визит потерпевшей в участок не был зафиксирован в журнале учета посетителей, однако при изучении записей с камер наблюдения выяснилось, что 18-летняя девушка на самом деле все-таки приходила в отдел. Проверка продолжается, полицейский ушел на больничный.

1 июня сообщалось, что в Татарстане бывшего инспектора ГИБДД, обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки, отпустили из СИЗО.