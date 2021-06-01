Обвиняемого в изнасиловании девушки инспектора ГИБДД отпустили из СИЗО

В Татарстане бывшего инспектора ГИБДД, обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки, отпустили из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал «Зона права».

Отмечается, что перед этим было заявлено ходатайство о продлении ему срока содержания под стражей, однако Лениногорский городской суд решил освободить его и изменить меру пресечения на подписку о невыезде.

В феврале 2020 года полицейский познакомился с несовершеннолетней потерпевшей в соцсети. По данным следствия, он изнасиловал ее в своем автомобиле. После инцидента инспектора уволили из органов.

После задержания по этому уголовному делу преступнику удалось сбежать, после чего его объявили в федеральный розыск и нашли только в июле прошлого года.

Несколько сотрудников из числа руководства бывшего правоохранителя получили выговоры и предупреждения в связи с произошедшим.